В Калифорнии после неудачного взлета загорелся легкомоторный самолет
На взлетно-посадочной полосе аэропорта в Оровилле штата Калифорния загорелся легкомоторный самолет марки Cessna Citation. В момент происшествия в салоне воздушного судна находились десять человек. Пассажирам и членам экипажа удалось эвакуироваться. Никто из них не пострадал.
Сообщается, что по неизвестным на данный момент причинам пилоты самолета прервали взлет, а после этого Cessna вскоре загорелся. Как передает Associated Press, фюзеляж лайнера развалился на несколько частей и выгорел практически полностью.
На борту воздушного судна находились десять человекФото: Социальные сети
Полицейские по-прежнему находятся у аэропорта. Отмечается, что угрозы сгоревший легкомоторный самолет Cessna Citation уже не представляет. Спасатели его полностью потушили.
В Калифорнии после неудачного взлета загорелся двухмоторный самолет. @ChicoFD equipment arrived to foam the aircraft https://t.co/QnTS2u8mlU
ИСТОЧНИК KP.RU