2019-08-22T05:51:55+03:00
Происшествия

В Калифорнии после неудачного взлета загорелся легкомоторный самолет

На борту воздушного судна находились десять человек [фото, видео]
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В Калифорнии после неудачного взлета загорелся двухмоторный самолетВ Калифорнии после неудачного взлета загорелся двухмоторный самолетФото: Социальные сети
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На взлетно-посадочной полосе аэропорта в Оровилле штата Калифорния загорелся легкомоторный самолет марки Cessna Citation. В момент происшествия в салоне воздушного судна находились десять человек. Пассажирам и членам экипажа удалось эвакуироваться. Никто из них не пострадал.

Сообщается, что по неизвестным на данный момент причинам пилоты самолета прервали взлет, а после этого Cessna вскоре загорелся. Как передает Associated Press, фюзеляж лайнера развалился на несколько частей и выгорел практически полностью.

На борту воздушного судна находились десять человек Фото: Социальные сети

На борту воздушного судна находились десять человекФото: Социальные сети

Полицейские по-прежнему находятся у аэропорта. Отмечается, что угрозы сгоревший легкомоторный самолет Cessna Citation уже не представляет. Спасатели его полностью потушили.

В Калифорнии после неудачного взлета загорелся двухмоторный самолет. @ChicoFD equipment arrived to foam the aircraft https://t.co/QnTS2u8mlU

ИСТОЧНИК KP.RU

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