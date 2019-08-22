В Британии снимут документальный фильм о Путине

СЕГОДНЯ 06:13 2019-08-22T06:13:42+03:00

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Четвертый телеканал Британии сообщил о запуске в производство документального фильма о президенте России Владимире Путине. Сайт канала отметил, что картина будет состоять из трех серий. Повествование пойдет о молодости российского лидера, о периоде его работы в КГБ СССР и о 20 годах, которые он провел у власти - в качестве премьер-министра и президента страны.

- Чтобы понимать то, что происходит сейчас в мире, необходимо понимать Владимира Путина. Он показал, что способен оставаться одним из самых значимых политиков 21-го века. В нашем фильме мы попробуем разобраться в том, как бывший шпион преобразил политику, и как это повлияло на мир, - сказал исполнительный продюсер фильма Джеймс Роган.

Известно, что трехсерийный фильм будет называться «Путин: история русского шпиона». Когда кинокартина выйдет на экраны пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU