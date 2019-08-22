США озвучили сроки создания гиперзвуковых ракет

СЕГОДНЯ 06:27 2019-08-22T06:27:02+03:00

Глава Пентагона уточнил, что на это уйдет около двух лет

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США понадобится несколько лет, чтобы гиперзвуковое оружие появилось в арсенале Америки. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о насколько Штаты близки к тому его получению.

- Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно, - сказал в интервью телеканалу Fox News.

Свайт kp.ru писал ранее об еще одном высказывании Эспера. Он заявил, что необходимо включить «все новое оружие России» в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, в том случае, если он будет продлен. По его мнению, По мнению главы РФ пытается расширить стратегический ядерный арсенал, чтобы иметь дело с Америкой.

При этом, в Америке начали производство ракет, запрещенных ДРСМД еще весной этого года. А в июне ВВС США успешно провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A (или ARRW) без запуска.

ИСТОЧНИК KP.RU