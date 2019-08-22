2019-08-22T06:54:14+03:00
Общество

В США мужчина, потерявшийся в лесу, пять дней выживал на сверчках, ягоде и воде из ручья

Американец заблудился во время семейной поездки
Мария ИГНАТЬЕВА
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В США мужчина, потерявшийся в лесу, пять дней выживал на сверчках, ягоде и воде из ручьяВ США мужчина, потерявшийся в лесу, пять дней выживал на сверчках, ягоде и воде из ручьяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В США 25-летний Каден Лаги потерялся по время семейного похода на границе штатов Айдахо и Монтана. Он пять дней выживал в лесу, питаясь одними ягодами, сверчками и водой из ручья. В это время его искала супруга, которая ждала ребенка.

Американец потерялся из-за собственной инициативы. Во время прогулки на лошадях одно из животных повредило лапу, и он предложил помощь - пойти пешком. В итоге отстал от группы и сбился с пути.

- В какой-то момент я оказался на горе и даже не представлял, где именно нахожусь, — вспоминает мужчина. - Я решил, что буду двигаться на восток, что бы ни случилось.

Это путешествие продлилось для него пять дней. Лага признался, что сверчки, которых он был вынужден есть, оказались безвкусными и слегка напоминали попкорн, пишет издание ABS FOX Montana. Он также вспоминал, что видел искавшие его вертолеты, но из-за деревьев мужчину не было видно. В итоге он отчаялся и написал прощальную записку жене.

- Если я не выберусь отсюда, знай, что я люблю тебя и жизнь с тобой. Прости, что тебе придется стать мамой-одиночкой, - написал мужчина.

Однако он все же выжил. Лага сам добрался до лагеря по протоптанной тропике, на которую набрел случайно.

Сейчас супруги собираются отправиться на Гавайи, чтобы восстановиться после пережитого стресса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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