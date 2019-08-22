2019-08-22T07:57:08+03:00
Телевизор

Вышла 19-ая серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино"

В новом эпизоде герои знакомятся с электронным помощником по имени Анфиса [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новый эпизод "Возвращения в Простоквашино" называется "Анфиса"Новый эпизод "Возвращения в Простоквашино" называется "Анфиса"Фото: скриншот с видео
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В Сети появилась новая, 19-серия любимого всеми мультфильма "Возвращение в Простоквашино". Эпизод под названием "Анфиса" был опубликован на YouTube-канале "Союзмультфильма" утром в четверг, 22 августа.

По сюжету, обитателям Простоквашино приходит загадочная посылка. Открыв ее, Федор и его друзья обнаруживают новое чудо техники - электронный голосовой помощник. Анфиса быстро находит общий язык со всеми жильцами дома, кроме кота Матроскину, которому не нравится, что какая-то машина раздает всем советы по ведению домашнего хозяйства. Чем закончится эта история, смотрите в новой серии.

Новое ПРОСТОКВАШИНО 2019 - Премьера 19-й серии - Анфиса - Союзмультфильм 2019."Союзмультфильм" выпустил очередной эпизод мультфильма. Новая серия повествует о знакомстве героев с электронным помощником

"Возвращение в Простоквашино" - это продолжение серии советских мультфильмов, снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. За два года планируется выпустить 30 новых эпизодов. Каждый из них посвящен отдельному интересному событию из жизни обитателей деревеньки.

Сайт kp.ru писал, что в одной из последних серий показано влияние весны на кота Матроскина и Галчонка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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