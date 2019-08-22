2019-08-22T08:19:25+03:00
Общество

Составлен список компьютерных игр для внесения в школьную программу

В перечень возможных киберспортивных дисциплин вошли Dota 2, FIFA 19, Minecraft и другие
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В российских школах предложили ввести уроки по Dota 2 и MinecraftВ российских школах предложили ввести уроки по Dota 2 и MinecraftФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эксперты АНО "Институт развития интернета" при консультации Федерации компьютерного спорта России составил список киберспортивных дисциплин, которые могли бы войти в школьную программу. В их числе такие игры, как Dota 2, Dota Underlords, Hearthstone, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.

В направленном в Минпросвещения письме говорится о том, что почти все эти игры - общепризнанные киберспортивные дисциплины. По ним проводятся турниры и крупные международные чемпионаты. В жанрах имеются стратегии в реальном времени (RTS), многопользовательские онлайн сражения (MOBA), карточные онлайн-игры и симуляторы.

Что касается Minecraft и CodinGame, то первая игра - это строительный симулятор, а вторая - платформа для изучения программирования в игровой форме. Специалисты ИРИ уверяют, что все вышеуказанные дисциплины способны развивать навыки командной игры, стратегического мышления, логики, скорости реакции и креативного потенциала.

"Специалисты ИРИ подготовили и направили в Минпросвещения экспертные рекомендации, где предлагают делать паузы в процессе игры, чтобы не напрягать глаза, разного рода разминки, включили в киберфакультативы занятия по целеполаганию и тайм-менеджменту", - цитирует РБК гендиректора института Сергея Петрова.

К слову, в Москве с 1 сентября 2019 года заработает первая кибершкола. Сайт kp.ru писал, что здесь можно будет научиться моделировать трехмерные объекты, создавать игровую 3D-графику и самостоятельно разрабатывать компьютерные игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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