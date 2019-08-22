В Подмосковье опрокинулся автобус, пострадали восемь человек

СЕГОДНЯ 08:26 2019-08-22T08:31:30+03:00

Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Московской области Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

ДТП произошло рано утром в четверг на трассе М-9 "Балтия"

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Серьезное ДТП с автобусом произошло утром в четверг, 22 августа, на 69-м километре трассы М-9 "Балтия" в Подмосковье. В результате аварии пострадали восемь человек.

В Госавтоинспекции России уточнили, что инцидент произошел около 06:30. Предполагается, что водитель автобуса Golden Dragon просто уснул за рулем и съехал с проезжей части вправо, после чего опрокинулся.

"В результате ДТП восемь пассажиров автобуса получили телесные повреждения", - передает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Известно, что транспортное средство следовало по маршруту Псков - Москва. В салоне находились 14 человек. Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, которые занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.

Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее крупное ДТП с микроавтобусом произошло на Рижском шоссе в Московской области. В результате встречного столкновения автомобилей погибли пять человек, в том числе двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU