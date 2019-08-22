Польский ресторатор оскорбил украинцев

СЕГОДНЯ 08:51 2019-08-22T08:52:23+03:00

В объявлении о поиске шеф-повара было приглашение на работу всем, кроме «украинцев и других подобных»

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Обычное объявление о поиске сотрудников в польском городе Гдыня обернулось международным скандалом. Ресторатор разместил сообщение – требуется шеф-повар. И добавил, что готов рассмотреть все кандидатуры, кроме «украинцев и других подобных». Посетители сделали фото объявления и выложили в сеть.

За ксенофобское высказывание на ресторатора посыпались обвинения. Однако отступать владелец заведения не думал. Как пишет Gazeta Wyborcza он ответил, что рад всем клиентам, «однако недолюдям – нет».

Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения подал заявление в прокуратуру. Ресторатору грозит до двух лет тюрьмы.

Оправдываться за его поведение пришлось главе города Гдыня Войцеху Щуреку.

- Такие слова не имеют права появляться в нашем общественном пространстве, особенно в таком открытом и современном городе, как Гдын, - сказал Щурек.

До этого оскорбленными украинцы себя посчитали и после визита в Киев четы Нетаньяху. Супруга премьер-министра не стала есть предложенный ей приветственный каравай и выбросила его на землю.

ИСТОЧНИК KP.RU