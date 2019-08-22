Украинский журналист призвал подготовиться к "объявлению войны" России

СЕГОДНЯ 09:09 2019-08-22T09:09:26+03:00

Украинский журналист призвал принять меры к тому, чтобы безболезненно разорвать отношения с Россией Фото: REUTERS

Юрий Бутусов считает, что сейчас руководство его страны ведет себя слишком "пассивно"

Изменить размер текста: A A

Украина пока слишком зависит от России, но уже сейчас стоит готовиться к безболезненному "объявлению войны" Москве и окончательному разрыву двусторонних отношений. Такое мнение высказал главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"Мы ведем себя достаточно пассивно", - подчеркнул он.

При этом журналист признал, что полный разрыв отношений в настоящий момент означал бы "паралич" Украины, ведь многие объекты критической инфраструктуры, включая атомную энергетику и угольную промышленность, по-прежнему зависят от поставок из России. Говорится в статье Бутусова на сайте “Обозревателя”.

Сайт kp.ru писал, что многие украинские политики считают, будто уже ведут "войну" против России. Такую же позицию ранее озвучил новый президент этой страны Владимир Зеленский. Он заявил, что Киев ведет две войны - с Россией и с коррупцией.

ИСТОЧНИК KP.RU