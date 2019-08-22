Скончался известный ученый-сейсмолог Сергей Федотов

СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-22T09:19:21+03:00

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После продолжительной болезни 20 августа скончался академик РАН Сергей Федотов. Ему было 88 лет. С 1971 года он возглавлял институт вулканологии. Федотов организовал издание академического журнала «Вулканология и сейсмология» и был главным редактором, не прекращая этой работы даже тогда, когда болезнь начала прогрессировать.

Ученый сделал ряд научных открытий. Например, выявил особенности сейсмических волн. Занимался исследованием Южных Курильских островов и установил существующие здесь закономерности сейсмического процесса. На его счету больше 320 научных работ и изобретений, а также четыре монографии.

- Под его руководством было остановлено рискованное строительство атомной электростанции на окраине Петропавловска-Камчатского, - сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. – Настоящим триумфом отечественной вулканологии стали экспедиции на Большом трещинном Толбачинском извержении, руководителем которых стал Сергей Федотов.

ИСТОЧНИК KP.RU