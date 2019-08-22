В Калифорнии упал и загорелся самолет с пассажирами на борту
В американском штате Калифорния упал и загорелся небольшой двухмоторный самолёт Cessna Citation. На борту летательного аппарата находились десять человек, но данных о пострадавших не поступало.
В Федеральном управлении гражданской авиации уточнили, что самолет должен был вылететь из аэропорта в Оровилле в Портленд, но во время взлета неожиданно рухнул в траву около посадочной полосы, после чего загорелся.
Крылья и передняя часть аппарата отделились от остального фюзеляжа. Огонь распространился на близлежащую растительность. На место прибыли пожарные расчеты и правоохранители. Дым от огня сильно ограничил видимость на расположенном рядом шоссе, и в результате его пришлось временно закрыть. Обстоятельства инцидента выясняются, передает CBS Sacramento.
Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе еще одно крушение самолета произошло в американском Новом Орлеане. На борту находился известный пилот-каскадер и журналистка, которая снимала сюжет о фигурах высшего пилотажа. Оба они погибли.
В Калифорнии при взлете загорелся пассажирский самолет.
ИСТОЧНИК KP.RU