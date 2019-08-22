Минфин против повышения возраста покупки спиртного до 21 года

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-22T09:41:03+03:00

Минфин не поддержал идею запретить продажу спиртного до 21 года Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Минфине выступили против повышения возраста продажи спиртного до 21 года. В ведомстве ссылаются на защиту конституционных прав человека, покупать алкоголь можно с 18 лет.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что россияне вправе принимать самостоятельное решение, в том числе и в вопросах употребления алкоголя.

- По Конституции граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права, что связано с достижением физической и психологической зрелости, — пояснили в министерстве.

Законопроект Минздрава не нашел поддержки и у Минэкономразвития. В ведомстве отметили, что норма даст дополнительную нагрузку на бизнес. Таким образом, документ рискует не получить поддержку в правительстве.

Согласно законопроекту, лицам моложе 21 года запретят продавать алкоголь крепостью выше 16,5%. Указание крепости алкоголя назвали дискриминацией, так как одна часть производителей получи право продажи, а другая нет.

ИСТОЧНИК KP.RU