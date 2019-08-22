2019-08-22T09:58:37+03:00
Политика

"Похороны" санкций против РФ: Киев недоволен встречей Путина и Макрона

Москва продолжает сближаться с Западом, и это очень беспокоит Украину
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эммануэль Макрон с супругой и Владимир Путин (слева)Эммануэль Макрон с супругой и Владимир Путин (слева)Фото: REUTERS
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Недавняя встреча президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала настоящей "похоронной процессией" по антироссийским санкциям. Такое мнение высказал украинский дипломат Роман Безсмертный.

Он остался очень недоволен тем, что переговоры глав государств прошли конструктивно и в позитивном ключе. Товарооборот между Россией и Францией только растет, при этом ситуацию на Украине в Париже больше не называют войной - всего лишь кризисом.

Безсмертный считает, что такими темпами европейские страны могут снять ограничительные меры с Москвы в самое ближайшее время. Помешать этому можно, приняв "серьезные тактические шаги во внешнеполитическом, дипломатическом плане".

"У меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций", — сказал дипломат в эфире телеканала "UA: Первый".

Сайт kp.ru писал, что встреча Путина и Макрона состоялась в понедельник, 19 августа, в летней резиденции президента Франции. Политики говорили до двух часов ночи и обсудили множество актуальных тем.

Путин и Макрон встретились для переговоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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