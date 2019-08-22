2019-08-22T10:18:04+03:00
Политика

Помпео обсудил Гренландию с главой МИД Дании

Американский госсекретарь назвал Копенгаген одним из союзников Вашингтона
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом. Дипломаты обсудили укрепление двустороннего сотрудничества, в том числе с Гренландией, и перенос визита американского лидера Дональда Трампа в Копенгаген.

"Госсекретарь США выразил признательность Дании за сотрудничество в качестве одного из союзников Соединенных Штатов и вклад Дании в решение общих глобальных задач в области безопасности", - сообщается на сайте Госдепартамента.

Сайт kp.ru писал, что ранее Трамп сообщил о намерении приобрести Гренландию и даже разместил шуточный пост на эту тему у себя в микроблоге в Twitter. Королевская семья оказалась не против продажи, но при условии, что жители острова поддержат это решение, а вот сами датские власти отказались отдавать земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минтруд даст оценку четырехдневной рабочей неделе до конца сентября
Стали известны имена осужденных Украиной россиян, которых готовят к обмену
Эксперты назвали самые популярные треки среди российских регионов
Мошенники обманули армянского певца Марта Бабаяна почти на 3 млн рублей
Иран представил зенитно-ракетную систему собственного производства
Истребители Израиля дважды поразили цели ХАМАС
В Госдуме предложили снизить налог для многодетных матерей с 13 до 4 процентов
"Похороны" санкций против РФ: Киев недоволен встречей Путина и Макрона
Захарова ответила Зеленскому на предложение вернуть Крым ради участия России в «большой восьмерке»
Минфин против повышения возраста покупки спиртного до 21 года
В Калифорнии упал и загорелся самолет с пассажирами на борту
ЦБ может получить права блокировать сайты пирамид и мошеннических организаций
Скончался известный ученый-сейсмолог Сергей Федотов
Украинский журналист призвал полностью разорвать отношения с Россией
Суд над экстрадированным в США Никулиным начнется в марте 2020 года
Польский ресторатор оскорбил украинцев
В Подмосковье опрокинулся автобус, пострадали восемь человек
Составлен список компьютерных игр для внесения в школьную программу
Вышла 19-ая серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино"
Корабль "Союз" с роботом "Федором" отправился на МКС
В США мужчина, потерявшийся в лесу, пять дней выживал на сверчках, ягоде и воде из ручья
США озвучили сроки создания гиперзвуковых ракет
В Британии снимут документальный фильм о Путине
США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»
В Калифорнии после неудачного взлета загорелся легкомоторный самолет