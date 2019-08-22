Помпео обсудил Гренландию с главой МИД Дании

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-22T10:18:04+03:00

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом. Дипломаты обсудили укрепление двустороннего сотрудничества, в том числе с Гренландией, и перенос визита американского лидера Дональда Трампа в Копенгаген.

"Госсекретарь США выразил признательность Дании за сотрудничество в качестве одного из союзников Соединенных Штатов и вклад Дании в решение общих глобальных задач в области безопасности", - сообщается на сайте Госдепартамента.

Сайт kp.ru писал, что ранее Трамп сообщил о намерении приобрести Гренландию и даже разместил шуточный пост на эту тему у себя в микроблоге в Twitter. Королевская семья оказалась не против продажи, но при условии, что жители острова поддержат это решение, а вот сами датские власти отказались отдавать земли.

ИСТОЧНИК KP.RU