2019-08-22T10:36:54+03:00
В мире

Иран представил зенитно-ракетную систему собственного производства

Роухани сравнил иранскую Бавар-373 с российской С-400
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Иран представил зенитно-ракетную систему собственного производстваИран представил зенитно-ракетную систему собственного производстваФото: REUTERS
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В четверг, 22 августа, Иран представил мобильную систему противоракетной обороны собственного производства «Бавар-373». Об этом сообщила пресс-служба президента Исламского Республики Хасана Роухани на своем сайте.

«Зенитная ракетная система большого радиуса действия "Бавар-373" была представлена по приказу господина Хасана Роухани как наиболее продвинутая и уникальная система обороны в стране», - сказано в сообщении.

Роухани заявил, что «Бавар-373» близка по характеристикам к российской зенитно-ракетной системе С-400. Президент республики также отметил, что иранское ВПК может успешно работать даже в условиях санкций Вашингтона.

Напомним, в начале июня Министерство обороны Ирана представило новую систему противоракетной обороны «Хордад-15», которая уже поступила в силы воздушной обороны республики. ПВО способно обнаруживать и поражать сразу шесть целей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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