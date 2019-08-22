Российские ученые предложили использовать борщевик для аккумуляторов

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-22T11:24:49+03:00

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Борщевик, который растет на огромных территориях в России может принести пользу. Российские ученые предложили перерабатывать части растения и использовать их в качестве составных частей для аккумуляторов.

Исследователи из НИТУ «МИСиС» предположили, что оптимальные электродные свойства можно найти в стеблях борщевика. Стебли растения имеют твердую кору, а внутри мягкий сердечник, похожий на губку. За счет высокой пористости можно достичь роста площади электродов, от чего напрямую зависит и максимальный объем накопленного заряда. Такое свойство может успешно применяться в устройствах-суперконденсаторах, которые накапливают энергию и от традиционных батарей отличаются высокой мощностью и длительным сроком хранения.

Для того, чтобы стебли борщевика стали подходящими, растение высушивали и нарезали длинной около сантиметра. После обработки соляной кислотой и насыщением углекислым газом при температуре 400°С, материал смешивали с гидроксидом калия и воздействовали на него аргоном при различных температурах.

Температура обработки достигала 900°С, что привело к появлению большого количества пор различного размера – именно к этой цели стремились исследователи.

Ученые считают свою разработку перспективной, но опасаются, что столкнутся с рядом трудностей. Чтобы получить сырье, придется собирать его по всей стране. Специально засевать поля борщевиком нецелесообразно. Соответственно, если технология будет использоваться и дальше, то рано или поздно, сорняк закончится и разработка станет невостребованной, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU