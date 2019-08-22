2019-08-22T11:31:46+03:00
Происшествия

Во Франции загорелось десятиэтажное здание: погиб один человек

В доме проживали сотрудники расположенной рядом больницы [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Среди пострадавших числятся четверо пожарныхСреди пострадавших числятся четверо пожарныхФото: ТАСС
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Один человек погиб и еще восемь пострадали в результате пожара в десятиэтажном жилом доме французского города Кретей, расположенного недалеко от Парижа.

Возгорание возникло в среду, 21 августа, примерно в 23:00 по местному времени (00.00 мск). Очаг располагался на шестом или седьмом этаже, однако к моменту прибытия пожарных пламя распространилось по всей высоте здания.

Взять возгорание под контроль удалось ближе к утру четверга. Из здания эвакуировали около 50 человек, но без жертв не обошлось. Погибла женщина, проживающая в этом доме вместе с другими сотрудниками расположенной рядом больницы. Также из восьми пострадавших, четверо оказались сотрудниками пожарной службы.

На работу больницы происшествие никак не повлияло. Причина возгорания устанавливается, передает телеканал BFMTV.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе крупный пожар уничтожил целый рынок во французском городе Леваллуа-Перре. Никто не пострадал.

Вечером 21 августа во французском Кретее загорелось десятиэтажное здание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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