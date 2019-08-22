Врачи перевели Валентина Гафта в реабилитационный центр

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-22T11:45:08+03:00

Валентин Гафт был госпитализирован в одну из московских клиник с инсультом Фото: Борис КУДРЯВОВ

Изменить размер текста: A A

Перенесшего инсульт народного артиста СССР Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр. Об этом рассказала его супруга Ольга Остроумова.

Напомним, что 83-летний актер театра "Современник" попал в московскую больницу еще 8 августа. Его госпитализировали с подозрением на инсульт. Валентин Иосифович несколько дней провел в реанимации, прежде чем его перевели в обычную палату отделения неврологии. В дальнейшем состояние Гафта оценивалось как стабильное.

Сайт kp.ru писал, что Ольга Остроумова решила оградить мужа от всех переживаний на время выздоровления и запретила пускать к нему посетителей, даже близких друзей и коллег. Она допустила возможное возобновление визитов уже после отправки артиста в реабилитационный центр.

"Его перевели в реабилитационный центр, состояние стабильное. Сколько он пробудет в реабилитационном центре, я не могу сказать", - цитирует РИА Новости жену Гафта.

ИСТОЧНИК KP.RU