2019-08-22T11:45:08+03:00
Общество

Врачи перевели Валентина Гафта в реабилитационный центр

Состояние перенесшего инсульт артиста остается стабильным
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Валентин Гафт был госпитализирован в одну из московских клиник с инсультомВалентин Гафт был госпитализирован в одну из московских клиник с инсультомФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Перенесшего инсульт народного артиста СССР Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр. Об этом рассказала его супруга Ольга Остроумова.

Напомним, что 83-летний актер театра "Современник" попал в московскую больницу еще 8 августа. Его госпитализировали с подозрением на инсульт. Валентин Иосифович несколько дней провел в реанимации, прежде чем его перевели в обычную палату отделения неврологии. В дальнейшем состояние Гафта оценивалось как стабильное.

Сайт kp.ru писал, что Ольга Остроумова решила оградить мужа от всех переживаний на время выздоровления и запретила пускать к нему посетителей, даже близких друзей и коллег. Она допустила возможное возобновление визитов уже после отправки артиста в реабилитационный центр.

"Его перевели в реабилитационный центр, состояние стабильное. Сколько он пробудет в реабилитационном центре, я не могу сказать", - цитирует РИА Новости жену Гафта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Валентин Гафт: досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Похоронщик-нелегал заработал 13 миллионов за три месяца
ЕС против возвращения России в G7 без выполнения минских соглашений
Глава Федерации аргентинских танго осудил пару, подравшуюся за кулисами
Рухани: ожидания США о крахе Ирана не оправдались
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной опровергла информацию, что артистка перенесла сердечный приступ
КНР готовит санкции против американских компаний из-за продажи F-16 Тайваню
В США задержали повара, готовившего массовую бойню в гостинице
В Подмосковье создают самый большой памятник советскому солдату
Во Франции загорелось десятиэтажное здание: погиб один человек
Российские ученые предложили использовать борщевик для аккумуляторов
"Негодная политика": Пушков прокомментировал условия возврата России в G8
Новая Зеландия возмущена продажей "манифеста" стрелка Тарранта на Украине
Минтруд даст оценку четырехдневной рабочей неделе до конца сентября
Стали известны имена осужденных Украиной россиян, которых готовят к обмену
Эксперты назвали самые популярные треки среди российских регионов
Мошенники обманули армянского певца Марта Бабаяна почти на 3 млн рублей
Иран представил зенитно-ракетную систему собственного производства
Истребители Израиля дважды поразили цели ХАМАС