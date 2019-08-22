2019-08-22T11:48:32+03:00
Общество

В Подмосковье создают самый большой памятник советскому солдату

Всего в скульптуре будет 600 деталей
Ася РОМАНЧУК
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Монумент будет высотой с 8-этажный дом. ФОТО: Телеканал "360"Монумент будет высотой с 8-этажный дом. ФОТО: Телеканал "360"
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В подмосковном Солнечногорске создают самый большой памятник советскому солдату. Планируется, что монумент будет готов к 2020 году и ко Дню Победы его торжественно откроют во Ржеве.

Сейчас процесс выходит на финишную прямую. Основные составляющие почти готовы.

Всего монумент будет состоять из 600 деталей, иным образом огромную конструкцию не собрать. Работы ведутся из бронзы, а чтобы расплавить материал температура в печи достигает 1 300 градусов.

Идея увековечить память тех, кто пал подо Ржевом принадлежит одному из участников битвы, позже задумку подхватили военные историки из России и Белоруссии, а за работу взялся скульптор Андрей Коробцов.

Автор делится, что черпал вдохновение в стихотворении Твардовского, а самым сложным моментов называет полет журавлей, двадцать птиц должны выглядеть как живые, как и сами солдаты.

Фигуры солдат будут собирать на месте установки, так как высота конструкции 25 метров, то есть, почти восьмиэтажный дом, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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