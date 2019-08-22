КНР готовит санкции против американских компаний из-за продажи F-16 Тайваню

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-22T12:02:42+03:00

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Пекин прорабатывает санкционный список в отношении американских компаний, причастных к поставкам истребителей F-16V китайскому острову Тайвань. Соответствующие заявление сделал представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн.

«Мы прорабатываем вопрос внесения ряда американских компаний в список неблагонадежных организаций, который будет опубликован в ближайшее время», - сказал представитель ведомства, подчеркнув, что своими действиями США в корне подрывает собственную выгоду.

Гао Фэна также сообщил, что Пекин вскоре проинформируют о целесообразности проведения китайско-американских торговых переговоров, запланированных в сентябре в Вашингтоне.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 21 августа Пекин выразил Вашингтону протест из-за решения Конгресса поставить Тайваню 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму 8 миллиардов долларов. Китай сообщил о намерении создать черный список соответствующих американских организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU