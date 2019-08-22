В США задержали повара, готовившего массовую бойню в гостинице

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-22T12:01:52+03:00

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Полиция США задержала 37-летнего повара Родольфо Монтойя, который планировал устроить массовый расстрел в гостинице Marriott города Лонг-Бич. На момент заключения под стражу мужчина работал в этом калифорнийском отеле, но что подвигло его на атаку пока неизвестно.

Начальник полиции города Роберт Луна рассказал, что правоохранители уже провели обыск в доме несостоявшегося стрелка и обнаружили там несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, а также магазины повышенной емкости. Все это изъято в рамках расследования.

"У подозреваемого Монтойи были очевидные планы, намерение и средства для осуществления акта жестокости, который мог привести к происшествию с большим количеством жертв", - цитирует CNN начальника полиции.

Судебное заседание по делу назначено на четверг, 22 августа.

Сайт kp.ru писал, что в начале августа в США было совершено сразу несколько крупных вооруженных нападений. После этого по стране прокатилась целая волна попыток осуществить нечто похожее. Так, например, недавно правоохранители задержали сразу трех молодых людей, уже закупившихся оружием.

ИСТОЧНИК KP.RU