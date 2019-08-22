2019-08-22T12:29:16+03:00
В мире

ЕС против возвращения России в G7 без выполнения минских соглашений

Европейский дипломатический источник не исключил, что вопрос возвращения к формату «восьмерки» будет обсуждаться на сессии G7
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ЕС против возвращения России в G7 без выполнения минских соглашенийЕС против возвращения России в G7 без выполнения минских соглашенийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Страны Евросоюза выступают против возвращения России в «Большую восьмерку» без значительного прогресса в реализации минских соглашений. Соответствующие заявление сделал европейский дипломатический источник.

«Европейский совет в 2015 году принял решение о невозможности возвращения к прежним отношениям с Россией до выполнения минских соглашений. Этого принципа страны сообщества будут придерживаться при обсуждении возможности возвращения РФ в G7», - цитирует ТАСС его слова.

Дипломат также сообщил, что обсуждение данной темы возможно в рамках предстоящей первой сессии G7 в Биаррице с 24 по 26 августа.

Напомним, президенты Соединенных Штатов и Франции, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон поддержали идею возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России и договорились обсудить этот вопрос на сессии G7 в Биаррице. В то же время французский лидер заявил, что главным условием остаётся проблема Украины. Премьер-министр Британии Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель также отметили важность минских соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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