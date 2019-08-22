2019-08-22T12:46:18+03:00
Общество

Исследователи рассказали о печальном состоянии «Титаника»

Корпус уничтожают низкие температуры и сильное течение Атлантики
Ася РОМАНЧУК
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Исследователи отмечают, что легендарный "Титаник" находится в плачевном состоянииИсследователи отмечают, что легендарный "Титаник" находится в плачевном состоянии
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Участники экспедиции, в состав которой вошли научные сотрудники, историки и дайверы, рассказали о состоянии «Титаника». Данная миссия стала первой за 15 лет при участии человека.

Дайверы спустились к легендарному кораблю, прихватив с собой самое современное фото и видеооборудование. Это позволило снять обломки гигантского лайнера и создать 3D модель корабля.

Глубина погружения составила почти четыре тысячи. В будущем, материалы съемки будут использованы в документальном фильме, который снимает компания Atlantic Productions, пишет News.ru.

- Больше всего мне запомнилась пробоина. Она огромная, когда мы оказались рядом, я потерял дар речи, - признается исследователь Виктор Весково.

На кадрах, сделанных под водой, видно, что корабль в плачевном состоянии. Сильное течение Атлантического океана и низкие температуры приводят к коррозии корпуса и его разрушению, капитанская рубка уже упала.

Теперь перед исследователями стоит задача – подсчитать, сколько времени пройдет, прежде чем внешние условия полностью уничтожат корабль, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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