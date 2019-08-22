Ученые рассказали, что происходит с организмом человека, отказавшегося от курения

СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-22T12:48:38+03:00

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Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить почти на 40% даже если человек курил около 20 лет подряд. С таким заявлением выступили ученые из Университета Вандербильта, которые подвели результаты исследования, продлившегося с 1954 по 2014 годы.

В ходе своей работы специалисты наблюдали за состоянием здоровья и привычками порядка девяти тысяч человек. В результате, исследователи отметили, что уже через пять лет после отказа от курения у всех участников эксперимента риск развития сердечных или сосудистых заболеваний снижается 39%. При этом не важно как много и как долго курил до этого пациент, передает сайт телеканала «Звезда».

Однако полный процесс восстановления организма после длительного периода курения займет гораздо больше времени, отмечают ученые. Чтобы снизить риск развития сердечных недугов до уровня некурящего человека курильщику придется ждать порядка 25 лет с момента отказа от вредной привычки, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU