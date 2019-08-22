2019-08-22T12:48:38+03:00
Наука

Ученые рассказали, что происходит с организмом человека, отказавшегося от курения

И сколько понадобится лет для полного восстановления
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ученые рассказали, сколько лет восстанавливается здоровье после отказа от сигаретУченые рассказали, сколько лет восстанавливается здоровье после отказа от сигаретФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить почти на 40% даже если человек курил около 20 лет подряд. С таким заявлением выступили ученые из Университета Вандербильта, которые подвели результаты исследования, продлившегося с 1954 по 2014 годы.

В ходе своей работы специалисты наблюдали за состоянием здоровья и привычками порядка девяти тысяч человек. В результате, исследователи отметили, что уже через пять лет после отказа от курения у всех участников эксперимента риск развития сердечных или сосудистых заболеваний снижается 39%. При этом не важно как много и как долго курил до этого пациент, передает сайт телеканала «Звезда».

Однако полный процесс восстановления организма после длительного периода курения займет гораздо больше времени, отмечают ученые. Чтобы снизить риск развития сердечных недугов до уровня некурящего человека курильщику придется ждать порядка 25 лет с момента отказа от вредной привычки, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Facebook удалил свыше 200 страниц, "манипулирующих" жителями Мьянмы
Исследователи рассказали о печальном состоянии «Титаника»
Похоронщик-нелегал заработал 13 миллионов за три месяца
ЕС против возвращения России в G7 без выполнения минских соглашений
Глава Федерации аргентинских танго осудил пару, подравшуюся за кулисами
Рухани: ожидания США о крахе Ирана не оправдались
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной опровергла информацию, что артистка перенесла сердечный приступ
КНР готовит санкции против американских компаний из-за продажи F-16 Тайваню
В США задержали повара, готовившего массовую бойню в гостинице
В Подмосковье создают самый большой памятник советскому солдату
Врачи перевели Валентина Гафта в реабилитационный центр
Во Франции загорелось десятиэтажное здание: погиб один человек
Российские ученые предложили использовать борщевик для аккумуляторов
"Негодная политика": Пушков прокомментировал условия возврата России в G8
Новая Зеландия возмущена продажей "манифеста" стрелка Тарранта на Украине
Минтруд даст оценку четырехдневной рабочей неделе до конца сентября
Стали известны имена осужденных Украиной россиян, которых готовят к обмену
Эксперты назвали самые популярные треки среди российских регионов
Мошенники обманули армянского певца Марта Бабаяна почти на 3 млн рублей
Иран представил зенитно-ракетную систему собственного производства
Истребители Израиля дважды поразили цели ХАМАС