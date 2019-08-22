2019-08-22T12:50:49+03:00
Политика

Facebook удалил свыше 200 страниц, "манипулирующих" жителями Мьянмы

В компании заявили, что некоторые аккаунты были связаны с военными республики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Facebook удалила более 200 аккаунтов из МьянмыFacebook удалила более 200 аккаунтов из МьянмыФото: REUTERS
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Facebook удалил 211 страниц и учетных записей в социальной сети, поскольку они использовались для "манипуляции" общественным мнением в Мьянме. Об этом сообщили в пресс-службе американской компании в четверг, 22 августа.

"Сегодня мы удалили множество учетных записей и страниц, участвующих в скоординированной неаутентичной деятельности в Мьянме", - говорится в заявлении.

Представители компании подчеркнули, что постоянно работают над пресечением активности такого типа, чтобы минимизировать попытки манипулирования людьми. Так, в этот раз под "чистку" попали 89 учетных записей, 107 страниц и 15 групп в Facebook, а также пять аккаунтов в Instagram. Здесь публиковались новости, криминальная сводка и информация об армии Мьянмы. Все страницы насчитывали сотни тысяч подписчиков.

"Некоторые страницы в социальной сети были связаны с представителями армии Мьянмы", - передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году Facebook удалил также свыше 2,6 тысяч страниц якобы связанных с Россией, Косово, Македонией и Ираном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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