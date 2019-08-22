ВЦИОМ: Большинство россиян гордятся символами страны

СЕГОДНЯ 13:05 2019-08-22T13:05:59+03:00

Более половины наших сограждан считают, что незнание государственных символов «недопустимо ни при каких обстоятельствах»

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Большинство россиян (63%) испытывают гордость при виде государственных символов страны, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованного на сайте ВЦИОМ.

По данным центра, многие жители России испытывают гордость, восхищение или симпатию, когда слышат государственный гимн (85%), видят государственный флаг (84%) и государственный герб (80%). Больше половины россиян (53%) заявили, что незнание государственных символов «недопустимо ни при каких обстоятельствах», однако 20% считают это частным делом каждого.

Как показало исследование, большинство опрошенных знакомы с цветами российского флага (87%), но в правильном порядке их смогли назвать только половина респондентов, в основном это россияне от 18 до 24 лет (72%) и от 25 до 34 лет (63%), а также с высшим образованием (55%). Неверный порядок указали 37% опрошенных, преимущественно те, кому от 45 до 59 лет (41%) и от 60 лет (45%).

ВЦИОМ: Назовите цвета государственного флага России и их расположение

Двуглавого орла на гербе России знают 73% респондентов. Чаще других государственный герб смогли описать россияне в возрасте от 18 до 24 лет (82%), от 25 до 34 лет (76%) и от 35 до 44 лет (79%), а также граждане с высшим образованием (82%).

ВЦИОМ: что изображено на государственном гербе России?

Напомним, в июне этого года ВЦИОМ выяснил, какие мысли появляются у наших сограждан при слове "Россия". Среди предметов национальной гордости оказались вооружение, народное единство и достижения наших спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU