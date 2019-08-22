Француз выиграл в лотерею джек-пот на 4 миллиона евро
Счастливый билет житель города Сент-Верж купил в одном из сетевых магазинов. На выигрыш особо не рассчитывал. Потому цифры отметил наугад, безо всякой системы или сопоставления со знаковыми датами своей жизни.
Лотерея состоялась 22 августа. У мужчины не просто цифры совпали с теми, что называли ведущие передачи. Он смог угадать всю комбинацию, тем самым выиграл джек-пот, который составлял 4 миллиона евро.
- Я не поверил в то, что произошло, - рассказал победитель журналистам France Bleu. – Мне потребовалось несколько дней.
Мужчина не стал рассказывать, куда планирует потратить деньги. Но заверил, что «несколько планов у него уже есть». Это один и пяти самых крупных выигрышей французской лотереи Loto. Рекордной оказалась сумма в 24 миллиона евро.
Французу точно найдется, о чем поговорить с другим счастливчиком – в июне калифорниец выиграл в лотерею 530 миллионов долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU