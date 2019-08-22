2019-08-22T13:31:44+03:00
Политика

Бельгийские националисты предложили Трампу купить Валлонию за 1 евро

Члены партии "Новый фламандский альянс" даже сделали коллаж из фотографий местности и небоскреба Trump Tower
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Националисты в Бельгии предложили Трампу купить Валлонию за 1 евроНационалисты в Бельгии предложили Трампу купить Валлонию за 1 евроФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Члены молодежного крыла бельгийской националистической партии "Новый фламандский альянс" предложили американскому лидеру Дональду Трампу выгодную сделку - приобрести состоящий из пяти провинций Валлонский регион всего за один евро.

"Дорогой президент Трамп, один евро - и Валлония ваша. Позвоните нам", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте политического объединения.

Ранее похожий коллаж опубликовал сам Дональд Трамп

Ранее похожий коллаж опубликовал сам Дональд Трамп

Националисты даже прикрепили к посту коллаж, состоящий из фотографий валлонского города Дюрбюи и нью-йоркского небоскреба Trump Tower. Похожую картинку ранее разместил в соцсети сам Трамп, говоря об идее купить Гренландию.

Сайт kp.ru писал, что королевская семья согласилась отдать остров Штатам, но лишь при условии получения согласия местных жителей, а вот власти Дании, наотрез отказать делиться территориями, хотя Вашингтон был готов выплачивать по 600 миллионов долларов ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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