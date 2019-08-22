Российские летчики могут получить компактные автоматы

СЕГОДНЯ 13:32 2019-08-22T13:32:03+03:00

Они войдут в состав разгрузочных жилетов для катапультных кресел

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В комплектацию разгрузочных жилетов, которые планируется выдать российским летчикам, могут быть включены пистолет пистолет-пулемет ПП-2000 или компактный автомат СР-3М. Об этом рассказал Заместитель главного конструктора по авиационному оборудованию и снаряжению АО НПП «Звезда» Михаил Лыков.

«Проводятся работы с министерством обороны по вопросу размещения вооружения. Есть наработки по расположению автоматического оружия, такого как АКС, либо, возможно, то, что принимается на вооружение Минобороны. Это ПП-2000, либо СР-3М», - цитирует слова эксперта сайт телеканала «Звезда».

По словам Лыкова, главная особенность разгрузочного жилета — это возможность его катапультирования в составе катапультного кресла в случае экстренной ситуации. Предполагается, что такой жилет станет дополнением к аварийному запасу, которым уже оснащены катапультные кресла.

Решение о создании такой экипировки принято с учетом опыта операции в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU