Российские летчики могут получить компактные автоматы
В комплектацию разгрузочных жилетов, которые планируется выдать российским летчикам, могут быть включены пистолет пистолет-пулемет ПП-2000 или компактный автомат СР-3М. Об этом рассказал Заместитель главного конструктора по авиационному оборудованию и снаряжению АО НПП «Звезда» Михаил Лыков.
«Проводятся работы с министерством обороны по вопросу размещения вооружения. Есть наработки по расположению автоматического оружия, такого как АКС, либо, возможно, то, что принимается на вооружение Минобороны. Это ПП-2000, либо СР-3М», - цитирует слова эксперта сайт телеканала «Звезда».
По словам Лыкова, главная особенность разгрузочного жилета — это возможность его катапультирования в составе катапультного кресла в случае экстренной ситуации. Предполагается, что такой жилет станет дополнением к аварийному запасу, которым уже оснащены катапультные кресла.
Решение о создании такой экипировки принято с учетом опыта операции в Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU