Российские мужчины расточительнее женщин на отдыхе

СЕГОДНЯ 13:48 2019-08-22T13:48:59+03:00

Россиянки оказались менее расточительными во время отпусков, нежели их сильные половины. Фото: Евгения ГУСЕВА

Также мужской пол тратит больше времени на отпуск

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Эксперты российского Райффайзенбанка выяснили, что российские мужчины тратят на отдыхе больше 24% материальных средств, чем женщины — 54 311 рублей против 43 731 рубля. Исследование показало, что представители сильного пола отдыхали на 20% дольше слабого пола.

Также аналитики рассказали, что больше всех покупают дамы старше бальзаковского возраста (40-50 лет) и мужчины в возрасте 45-49 лет. Самый высокий средний чек за покупки во время путешествий у женщин и мужчин старше 70 лет — 8 409 рублей и 10 708 рублей соответственно.

Расходы клиентов во время заморских путешествий в компании определили в период с 1 июня по 15 июля 2019 года. Опрос был предоставлен РИА Новости пресс-службой коммерческой организации.

Напомним, что на сайте kp.ru существует специальный проект «Отдых в России». Любой желающий в несколько кликов может узнать о неизведанных уголках в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU