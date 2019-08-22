Российские мужчины расточительнее женщин на отдыхе
Эксперты российского Райффайзенбанка выяснили, что российские мужчины тратят на отдыхе больше 24% материальных средств, чем женщины — 54 311 рублей против 43 731 рубля. Исследование показало, что представители сильного пола отдыхали на 20% дольше слабого пола.
Также аналитики рассказали, что больше всех покупают дамы старше бальзаковского возраста (40-50 лет) и мужчины в возрасте 45-49 лет. Самый высокий средний чек за покупки во время путешествий у женщин и мужчин старше 70 лет — 8 409 рублей и 10 708 рублей соответственно.
Расходы клиентов во время заморских путешествий в компании определили в период с 1 июня по 15 июля 2019 года. Опрос был предоставлен РИА Новости пресс-службой коммерческой организации.
Напомним, что на сайте kp.ru существует специальный проект «Отдых в России». Любой желающий в несколько кликов может узнать о неизведанных уголках в стране.
ИСТОЧНИК KP.RU