2019-08-22T13:46:40+03:00
Общество

По требованию Роскомнадзора Twitter удалил оскорбительное изображение флага России

Удаление иллюстрации запросила Генпрокуратура РФ
Елена ГИЛЬМАНОВА
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По требованию Роскомнадзора Twitter удалил оскорбительное изображение флага РоссииПо требованию Роскомнадзора Twitter удалил оскорбительное изображение флага РоссииФото: REUTERS
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В четверг, 22 августа, по требованию Роскомнадзора сеть микроблогов Twitter удалила пост пользователя с изображением, оскорбляющим флаг России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По требованию Роскомнадзора администрация сервиса микроблогов Twitter удалила сообщение пользователя с изображением, в неприличной форме оскорбляющим государственный флаг Российской Федерации. Таким образом, исполнено требование Генпрокуратуры РФ, поступившее в Роскомнадзор ранее», — говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, 18 июля по требованию ведомства Twitter удалила пост с нецензурным оскорблением российского народа. На следующий день американская социальная сеть Facebook удалила изображение со свастикой на российском гербе.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что закон об оскорблении государства направлен на борьбу с явным неуважением к обществу, государству, официальным госсимволам,

ИСТОЧНИК KP.RU

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