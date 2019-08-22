МИД Украины анонсировал встречу Зеленского и Трампа в Варшаве
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль анонсировала встречу главы государства Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
Она рассказала, что переговоры состоятся в польской Варшаве в конце августа — начале сентября, при этом по итогам общения может быть подписан ряд документов. Подготовкой материалов занимается МИД.
"Мы отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная и интересная встреча", — сказала замглавы ведомства в эфире украинского Пятого канала.
Сайт kp.ru писал, что ранее сообщалось также о возможном проведении встречи Трампа и Зеленского в Нью-Йорке в конце сентября. Дело в том, что именно в последний числах первого осеннего месяца в США пройдет 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН.
ИСТОЧНИК KP.RU
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