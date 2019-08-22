СЕГОДНЯ 14:20 2019-08-22T14:20:23+03:00

Россия и Китай запросили спецбрифинг СБ ООН из-за планов Вашингтона по ракетам в Азии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российском Министерстве иностранных дел сообщили, что действия США создают угрозу для международной безопасности

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Москва при поддержке Пекина запросила специальный брифинг в Совете Безопасности ООН в связи с намерением Вашингтона разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Действия США создают угрозу для международной безопасности. Поэтому мы и сочли необходимым запросить брифинг в СБ ООН, чтобы привлечь внимание международного сообщества к данной проблеме», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон обсуждает с союзниками вопрос размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Позже посол США в России Джон Хантсман также подтвердил информацию о том, что американские системы могут быть развернуты в Азии.

Накануне, Москва и Пекин запросили Совет Безопасности ООН провести внеочередное экстренное заседание в связи с первым испытанием США крылатых ракет наземного базирования после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

ИСТОЧНИК KP.RU