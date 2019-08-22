В России впервые за 100 лет пройдет Олимпиада шеф-поваров
В России в 2020 году пройдет главное событие в сфере гастрономии – Всемирный конгресс шеф-поваров. Мероприятие состоится с 28 по 31 августа в Санкт-Петербурге.
Бороться за звание лучших будут представители 110 стран. О своем участии заявили команды Южной Африки, Норвегии, Швеции, Финляндии, Германии, США, Сингапура и Малайзии. Наблюдать за шоу смогут более четырех тысяч гостей.
На протяжении четырех дней будут проходить дегустации и мастер-классы. В завершении каждого дня будут организованы гала-ужины от признанных мастеров.
Кстати, конкурентами у России на проведение конкурса были Франция и Австралия, пишет газета «Известия».
Президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев отметил, что из четырех тысяч гостей половина будут иностранцы.
- Мы каждый день получаем письма, где команды выражают свое желание участвовать. То, что конгресс впервые за 100 лет будет проходить в России, — это работа большого коллектива и той кулинарной армии, которая была создана за последние 10 лет, — отметил Беляев.
ИСТОЧНИК KP.RU