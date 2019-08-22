2019-08-22T14:17:16+03:00
Общество

В России впервые за 100 лет пройдет Олимпиада шеф-поваров

Бороться за звание лучших будут представители 110 стран
Ася РОМАНЧУК
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В России пройдет состязание шеф-поваров со всего мира. Фото предоставлено Stroganoff Group.В России пройдет состязание шеф-поваров со всего мира. Фото предоставлено Stroganoff Group.
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В России в 2020 году пройдет главное событие в сфере гастрономии – Всемирный конгресс шеф-поваров. Мероприятие состоится с 28 по 31 августа в Санкт-Петербурге.

Бороться за звание лучших будут представители 110 стран. О своем участии заявили команды Южной Африки, Норвегии, Швеции, Финляндии, Германии, США, Сингапура и Малайзии. Наблюдать за шоу смогут более четырех тысяч гостей.

На протяжении четырех дней будут проходить дегустации и мастер-классы. В завершении каждого дня будут организованы гала-ужины от признанных мастеров.

Кстати, конкурентами у России на проведение конкурса были Франция и Австралия, пишет газета «Известия».

Президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев отметил, что из четырех тысяч гостей половина будут иностранцы.

- Мы каждый день получаем письма, где команды выражают свое желание участвовать. То, что конгресс впервые за 100 лет будет проходить в России, — это работа большого коллектива и той кулинарной армии, которая была создана за последние 10 лет, — отметил Беляев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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