2019-08-22T14:45:12+03:00
Авто

Эксперты составили ТОП-10 стран-импортеров легковых машин в Россию

В лидерах Япония, Германия и США
Людмила КАЮМОВА
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Лидером по импорту новых автомобилей в Россию стала Япония.Лидером по импорту новых автомобилей в Россию стала Япония.Фото: Дмитрий БРУШКО
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Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» сообщило, что за первые шесть месяцев 2019 года в Россию было ввезено порядка 115,5 тысяч легковых автомобилей: не только новых, но и поддержанных. Лидер по импорту в данном сегменте – Япония, на которую пришлось треть всего объёма. На втором месте – Германия (20%). Тройку лидеров замыкает США, доля которых составляет 9% от числа ввезенных авто.

В сумме на эти три страны приходится более половины (59%) всего импорта легковых автомобилей в Россию.

В ТОП-10, по данным экспертов «АВТОСТАТ», также вошли Словакия, Англия, Китай, Таиланд, Венгрия, Турция и Финляндия.

ТОП 10 легковых автомобилей, ввозимых на территорию РФ:

1. Япония – 33,3 тыс единиц

2. Германия – 21,7 тыс единиц

3. США – 12,8 тыс единиц

4. Словакия – 6,7 тыс единиц

5. Великобритания – 6,5 тыс единиц

6. Китай – 6,4 тыс единиц

7. Тайланд – 5,1 тыс единиц

8. Венгрия – 4 тыс единиц

9. Турция – 3,9 тыс единиц

10. Финляндия – 2,4 тыс единиц

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в июле Китай отгрузил первую партию из 300 поддержанных машин для экспорта в Камбоджу, Нигерию, Мьянму и Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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