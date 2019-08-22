Эксперты составили ТОП-10 стран-импортеров легковых машин в Россию
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» сообщило, что за первые шесть месяцев 2019 года в Россию было ввезено порядка 115,5 тысяч легковых автомобилей: не только новых, но и поддержанных. Лидер по импорту в данном сегменте – Япония, на которую пришлось треть всего объёма. На втором месте – Германия (20%). Тройку лидеров замыкает США, доля которых составляет 9% от числа ввезенных авто.
В сумме на эти три страны приходится более половины (59%) всего импорта легковых автомобилей в Россию.
В ТОП-10, по данным экспертов «АВТОСТАТ», также вошли Словакия, Англия, Китай, Таиланд, Венгрия, Турция и Финляндия.
ТОП 10 легковых автомобилей, ввозимых на территорию РФ:
1. Япония – 33,3 тыс единиц
2. Германия – 21,7 тыс единиц
3. США – 12,8 тыс единиц
4. Словакия – 6,7 тыс единиц
5. Великобритания – 6,5 тыс единиц
6. Китай – 6,4 тыс единиц
7. Тайланд – 5,1 тыс единиц
8. Венгрия – 4 тыс единиц
9. Турция – 3,9 тыс единиц
10. Финляндия – 2,4 тыс единиц
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в июле Китай отгрузил первую партию из 300 поддержанных машин для экспорта в Камбоджу, Нигерию, Мьянму и Россию.
ИСТОЧНИК KP.RU