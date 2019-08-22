2019-08-22T14:35:48+03:00
Политика

Премьер Польши: "Нам нужна новая долгосрочная база НАТО"

Варшава настаивает на размещении у себя в стране дополнительного числа американских военнослужащих
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр страны Матеуш МоравецкийПремьер-министр страны Матеуш МоравецкийФото: ТАСС
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Польша продолжает настаивать на увеличении американского военного контингента на своей территории. В этот раз власти республики попросили разместить у них новую долгосрочную базу НАТО.

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что рассчитывает на увеличение военной поддержки Польши без ущемления прав остальных членов Североатлантического альянса, в частности Германии.

"Это не вопрос или-или. Нам нужна база НАТО в Рамштайне, и нам нужна новая долгосрочная база НАТО в Польше", — цитирует политика издание Spiegel.

По словам польского премьера, Берлин должен увеличить свои расходы на оборону, поскольку сейчас они недостаточны.

"Вклад не соответствует обязательствам", - подчеркнул Моравецкий.

Сайт kp.ru писал, что ранее Соединенные Штаты пригрозили передислоцировать часть своих войск из Германии в Польшу, если немцы так и не увеличат расходы на оборону до 2% ВВП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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