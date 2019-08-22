Главы МИД России и Индии встретятся в Москве 27 августа

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-22T14:51:40+03:00

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Во вторник, 27 августа, в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его индийского коллеги Субраманияма Джайшанкара. Об этом сообщила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Руководители внешнеполитических ведомств обсудят пути дальнейшего продвижения двустороннего сотрудничества, а также, как говорят дипломаты, сверят часы по графику предстоящих контактов", - сказала официальный представитель ведомства.

Согласно ее данным, особое внимание в ходе переговоров будет уделено подготовке участия индийской делегации в V Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в начале сентября и проведению ежегодного двустороннего саммита. Также дипломаты обсудят сотрудничество в торгово-инвестиционной, военной, научно-технической, космической, энергетической и экономической сферах, обменяются мнениями по наиболее острым международным проблемам, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что в конце августа в Москву прибудет также министр нефти и природного газа Индии Дхармендр Прадхан.

ИСТОЧНИК KP.RU