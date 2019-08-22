Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину

СЕГОДНЯ 14:56 2019-08-22T14:56:34+03:00

Артист сообщил, что у него больше нет желания ехать в эту страну

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Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».

«Мне запрещен въезд на Украину. Думаю, что я играю иногда лучше, иногда хуже, но не так чтобы угрожать безопасности нации. "Угроза национальной безопасности", ребята, вы – чемпионы», - написал артист в своем Twitter.

Бикович сообщил, что подобное с ним случилось впервые и он рассмешил подобный запрет. «Я посмеялся - как еще реагировать на что-то подобное? Должен признать, что у меня нет большого желания ехать туда, хотя я был в этой стране несколько раз», - сказал он газете Blic.

Сербский актер снимался в вышедшим в этом году русско-сербском фильме «Балканский рубеж» о войне в Югославии. Перед премьерой картины он поделился с «КП» своими воспоминаниями о бомбежке НАТО, укрытии в убежищах и прощании с дядей, уходящим на войну.

СПРАВКА «КП»

Милош Бикович родился 13 января 1988 в Белграде. В Сербии получил известность после главной роли в историческом фильме «Монтевидео: Божественное видение». В России его карьера началась с фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар». Также он снимался в фильме «Духлесс 2» и в сериале «Отель Элеон».

ИСТОЧНИК KP.RU