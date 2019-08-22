Спикер парламента Новой Зеландии понянчился с ребенком гей-пары во время дебатов

СЕГОДНЯ 15:11 2019-08-22T15:12:18+03:00

Во время заседания спикер успел покормить ребенка из бутылочки Фото: Twitter.com

Шестимесячного малыша Тревор Маллард взял на руки пока один из отцов мальчика выступал с трибуны

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Кадры заседания парламента Новой Зеландии еще никогда не вызывали столько умиления. Главу парламента Тревора Маллард запечатлели с ребенком на руках. Как пояснил спикер в соцсетях, что специальный гость палаты – шестинедельный сын депутата от лейбористов Тимати Кофф и его мужа. Пара чуть больше месяца назад стала родителями благодаря суррогатному материнству.

- Обычно кресло спикера используют только председатели, но сегодня VIP-кресло занял не я, - подписал снимок в соцсетях Тревор Маллард.

Отец мальчика тоже разместил фото сына с заседаний палаты. Он лаконично подписал кадр: «Я просто люблю тебя».

В 2017 году парламент Новой Зеландии стал «более дружелюбен к детям». Как пишет Reuters, около дюжины депутатов приходили на заседания с детьми. Джасинда Ардерн в прошлом году стала первым премьер-министром Новой Зеландии, который взял декретный отпуск, и вторым избранным лидером в мире, которая стала мамой на своем посту.

Спикер парламента Новой Зеландии понянчиться с ребенком во время дебатов.

ИСТОЧНИК KP.RU