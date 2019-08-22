Тренера Олимпийской чемпионки Тары Липински пожизненно отстранили от работы за домогательства

СЕГОДНЯ 15:36 2019-08-22T15:58:06+03:00

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Известный американский тренер по фигурному катанию Ричард Кэллахан, тот самый который готовил Олимпийскую чемпионку Тару Липчински, отстранен от работы. Сразу несколько спортсменов обвинили его в домогательствах, сообщает New York Times.

Первые обвинения появились в 1999 году. Крэйг Маурици заявил, что Кэллахан начал приставать к нему, когда фигуристу было 15 лет. Схожие претензии выдвинули еще два спортсмена. Но тогда обвинения отклонили. Ассоциация фигурного катания США (US Figure Skating) сослалась на то,ч то прошло больше 60 дней с даты предполагаемого насилия.

Спустя почти 20 лет история вновь всплыла на поверхность. В деле появился еще один эпизод – 34-летний фигурист Адам Шмидт обвинил тренера в сексуальном насилии. С его слов все произошло, когда спортсмену было всего 14 лет.

- Пожизненное отстранение – это хорошая новость, но слабое утешение для тех, кто пострадал от Кэллахана. Это должно было случиться еще в 90-х годах, - отметил адвокат Шмидта.

Жертвы назвали тренера хищником и добиваются того, чтобы все узнали, какой ценой спортсменам доставались медали.

ИСТОЧНИК KP.RU