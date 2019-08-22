Тренера Олимпийской чемпионки Тары Липински пожизненно отстранили от работы за домогательства
Известный американский тренер по фигурному катанию Ричард Кэллахан, тот самый который готовил Олимпийскую чемпионку Тару Липчински, отстранен от работы. Сразу несколько спортсменов обвинили его в домогательствах, сообщает New York Times.
Первые обвинения появились в 1999 году. Крэйг Маурици заявил, что Кэллахан начал приставать к нему, когда фигуристу было 15 лет. Схожие претензии выдвинули еще два спортсмена. Но тогда обвинения отклонили. Ассоциация фигурного катания США (US Figure Skating) сослалась на то,ч то прошло больше 60 дней с даты предполагаемого насилия.
Спустя почти 20 лет история вновь всплыла на поверхность. В деле появился еще один эпизод – 34-летний фигурист Адам Шмидт обвинил тренера в сексуальном насилии. С его слов все произошло, когда спортсмену было всего 14 лет.
- Пожизненное отстранение – это хорошая новость, но слабое утешение для тех, кто пострадал от Кэллахана. Это должно было случиться еще в 90-х годах, - отметил адвокат Шмидта.
Жертвы назвали тренера хищником и добиваются того, чтобы все узнали, какой ценой спортсменам доставались медали.
ИСТОЧНИК KP.RU