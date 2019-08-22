Путин увеличил финансирование грантов в области культуры и искусства

СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-22T15:54:45+03:00

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В четверг, 22 августа, президент России Владимир Путин увеличил размер фонда грантов в области культуры и искусства до 8,2 миллиарда рублей и расширить перечень грантополучателей до 100. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сообщается, что со следующего года на гранты из государственного бюджета будет выделяться по 8,186 миллиарда рублей ежегодно. В предыдущей редакции данная сумма составляла 8,041 миллиарда рублей в год. В перечень грантополучателей пополнился Астраханский государственный театр оперы и балета.

Напомним, в рамках оглашения послания Федеральному собранию российский лидер утвердил перечень поручений, среди которых была задача обеспечить увеличение грантов, выделяемых на поддержку инициатив в области культуры и искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU