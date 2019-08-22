Четыре самых загрязненных города России уменьшили вредные выбросы в атмосферу

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-22T16:22:46+03:00

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Уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился в четырех наиболее загазованных городах России. В сравнении с 2017 годом объём вредных выбросов в Челябинске сократился с 143,7 тыс. т до 135,87 тыс. т, в Магнитогорске - с 210,2 тыс. до 203,2 тыс. т, в Липецке - с 286 тыс. до 284,58 тыс.

Глубокая модернизация производственных мощностей дала возможность понизить класс загрязнения воздуха в Челябинске с высокого до повышенного. В Нижнем Тагиле улучшение экологической обстановки ещё заметнее. Уровень загазованности воздуха признан низким, хотя в 2017 был высоким, уточнили ТАСС в Росприроднадзоре.

12 наиболее загрязненных городов России - Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита – входят в федеральный проект «Чистый воздух». В рамках него с 2019 по 2024 год будут проводиться мероприятия по исправлению неблагоприятной экологической обстановки и снижению выбросов вредных веществ в атмосферу в этих городах.

Как ранее сообщал сайт kp.ru в Госдуме поддержали инициативу увеличить штрафы за загрязнение водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU