2019-08-22T16:22:26+03:00
Общество

Путин призвал усилить меры безопасности на шахтах

Об этом на встрече с главами угледобывающих регионов страны заявил Президент России
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Владимир Путин призвал обеспечить шахтерам безопасные условия труда. Речь о создании надежных систем безопасности, которые бы могли предотвратить ЧП и сохранить жизнь горнякам в случае, сели произошла внештатная ситуация.

На встрече с главами угледобывающих регионов страны Владимир Путин попросил их активнее заниматься программами социальной поддержки шахтеров: создавать школы, детсады для детей горняков, благоустраивать шахтерские города.

- Крайне важно поддерживать постоянные рабочие контакты, содержательный диалог с акционерами и управленцами угледобывающих и перерабатывающих предприятий, -сказал Президент.

Поднять вопросы безопасности работы шахтеров заставила трагедия в Соликамске. Девять горняков погибли, отравившись продуктами горения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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