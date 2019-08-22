СЕГОДНЯ 16:43 2019-08-22T17:03:30+03:00

В Кремле не исключили проведения телефонных переговоров между Эрдоганом и Путиным Фото: REUTERS

Ранее пресс-секретарь турецкого политика заявил, что лидер Турции намерен обсудить с российским коллегой нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе

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Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с турецким главой Тайипом Эрдоганом в ближайшие дни.

Ранее пресс-секретарь Эрдогана рассказал, что лидер Турции намерен обсудить с Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе.

- Действительно, мы не исключаем в ближайшие дни проведения телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом, - заявил Песков, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне этого года российский лидер Владимир Путин и турецкий глава Тайип Эрдоган коротко побеседовали перед саммитом в Душанбе. Президенты России и Эрдогана успели обменяться несколькими фразами незадолго до начала заседания СВМДА. Лидеры обеих стран на протяжении нескольких минут разговаривали в компании министров иностранных дел обеих страны.

ИСТОЧНИК KP.RU