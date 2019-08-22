Сеул прекратил обмен разведывательной информацией с Токио

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-22T16:53:27+03:00

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Сеул прекращает обмен разведывательной информацией с Токио в ответ на решение правительства Японии исключить Южную Корею из списка «белых» стран, в которые без ограничений и по упрощенным схемам поставляются японские материалы стратегического назначения. Об этом сообщил замначальник Управления национальной безопасности при президенте республики Ким Ю Гын.

«Правительство приняло решение прекратить обмен разведывательной информацией с Японией. Уведомление о данном решении будет направлено Токио по дипломатическим каналам», - заявил он.

Ким Ю Гын подчеркнул, что Япония так и не смогла объяснить причины исключения республики из числа доверенных торговых партнеров, что и повлекло изменения в сфере оборонного сотрудничества, при котором «обмен важной военной информацией «не отвечает национальным интересам» Южной Кореи.

Напомним, решение японских властей об исключении Южной Кореи из списка стран, в которые по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие официально вступит в силу 28 августа. Но уже в начале июля в отношении республики были введены определенные экспортные ограничения. Сеул пообещал дать симметричный ответ и сообщил о намерении ввести ограничения в торговле с Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU