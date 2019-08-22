Улов весом в одну тонну: В Эгейском море рыбаки выловили пятиметровую акулу

СЕГОДНЯ 17:01 2019-08-22T17:07:46+03:00

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В сети к турецким рыбакам попалась большая и хищная рыбка. Как сообщает телеканал NTV, акулу выловили в турецкой провинции Чанаккале. Когда стали тащить сети, вес улова показался рыбакам подозрительным – слишком тяжело шло. Когда достали, увидели, что им попалась огромная рыбина длинной почти пять метров.

Большого труда рыбакам стоило взвесить акулу. Оказалось, что хищница весит около тонны.

На берегу желающие сделать фото с «экспонатом» выстраивались в очередь. Куда дели рыбину после, журналисты не сообщают.

Возраст акул определяют по их длине. И если верить ученым, ранее заявлявшим, что пойманной в Грендандии акуле (длинна ее пять с половиной метров) 512 лет, то рыбе из Эгейского моря вероятно столько же или чуть меньше. При этом средняя продолжительность жизни гренландской акулы составляет около 272 лет.

В Эгейском море выловили пятиметровую акулу.

ИСТОЧНИК KP.RU