«Международный шопинг»: в Кремле оценили желание Трампа купить Гренландию

СЕГОДНЯ 17:14 2019-08-22T17:14:11+03:00

Песков сообщил, что Москва не хотела бы вмешиваться в вопрос продажи острова

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Желание президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию является международным шопингом, в который Москва вмешиваться не намерена. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не наше дело, мы таким международным шопингом не занимаемся. Этот вопрос связан с отношениями между США и Данией. Если мы правильно понимаем, сейчас там определенная черная кошка пробежала. Но это не наш вопрос, мы не хотели бы вмешиваться», - сказал представитель Кремля.

Как сообщал сайт kp.ru, администрации президента США была готова осуществлять ежегодные выплаты Капенгагену в размере 600 миллионов долларов за бессрочное владение островом. Более того выплатить единовременную крупную сумму для стимулирования сделки.

Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландию никто не продаст. После чего Трамп сообщил, что из-за отказа обсуждать продажу острова он отменяет свой официальный визит в Копенгаген. Многие датские политики восприняли такой поступок главы Белого дома как не дипломатичный жест.

ИСТОЧНИК KP.RU