2019-08-22T17:14:06+03:00
Общество

Рогозин заявил, что не знает, кто ведет Twitter-аккаунт робота "Федора"

Накануне робот успешно стартовал к МКС
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что понятия не имеет, кто ведет аккаунт робота "Федора" в Twitter.

Ранее стало известно о том, что в четверг, 22 августа, робот успешно стартовал к МКС. А уже в эту субботу, 24 августа, он прибудет на станцию. На Землю "Федор" вернется 7 сентября.

- Это загадка, я сам не знаю. Я всех спрашиваю: "Что происходит?" Все говорят: "Может, действительно он сам пишет, - заявил Рогозин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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