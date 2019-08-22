СК и МАК завершили работы на месте приземлившегося в кукурузном поле самолета

СЕГОДНЯ 18:17 2019-08-22T18:17:38+03:00

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В кукурузном поле в подмосковном Жуковском, где совершил жесткую посадку А-321, следовавший в Крым, завершены основные работы. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и СК России покинули площадку, где находится разрушенный борт.

Теперь на месте работают инженеры и авиатехники авиакомпании. Им предстоит удалить все съемные детали и подготовить самолет к эвакуации.

С Airbus A321 уже удалены все ценные блоки и двигатели, корпус будет разрезан гидравлическими ножницами. Подготовка в утилизационным работам уже ведется. Из баков воздушного судна откачали 2,5 тонны неизрасходованного топлива, сообщает RT.

15 августа рано утром самолет Airbus А321 совершил экстренную посадку. Только благодаря умелым действиям экипажа удалось избежать жертв. На борту находилось более 230 человек.

Предположительно, ЧП произошло из-за столкновения самолета с птичьей стаей. На месте изъяты бортовые самописцы, в МАК заявили, что они в удовлетворительном состоянии и будут расшифрованы.

ИСТОЧНИК KP.RU