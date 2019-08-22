2019-08-22T18:12:30+03:00
Общество

На восстановление Иркутской области после наводнения будет направлено еще 17 млрд рублей

Мутко рассказал о ходе работы по устранению последствий наводнения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На восстановление инфраструктуры в Иркутской области будет направлено еще 17 млрд рублейНа восстановление инфраструктуры в Иркутской области будет направлено еще 17 млрд рублейФото: Николай ТЕКАЛОВ
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Суммарный ущерб от поводков в Иркутской области составил примерно 35 миллиардов рублей, при этом на восстановление инфраструктуры пострадавшего региона будет направлено еще 17 млрд рублей, часть из которых может быть выделена из федерального бюджета. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

Вице-премьер сообщил, что из 35 миллиардов рублей, 14 миллиардов правительство направило для капитального ремонта жилого фонда, индивидуального и многоквартирных домов, около 10,5 млрд рублей пошло на строительство жилья или приобретение жилья для граждан.

«Таким образом, мы видим, что дефицит в районе 20 млрд рублей. Исходя из неплохой бюджетной обеспеченности Иркутской области, мы посмотрим, в каких пропорциях оказать поддержку», - заключил он после заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, работы по восстановлению коммунальной инфраструктуры в районах, пострадавших от наводнения в Иркутской области, начались с 20 июля. В первую очередь они коснулись ремонта водозаборов и котельных.

Паводок в Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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